Manisaspor-Bayrampaşa: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, konuk ettiği Bayrampaşa'yı tek golle geçip bu sezon ki ikinci galibiyetine imza attı: 1-0. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 2'nci dakikada Furkan kaydetti. Manisaspor bu sonuçla puanını eksi 1'e çıkarıp gelecek haftalar için ümitlendi. Bayrampaşa ise 10 puanda kalıp tehlike bölgesine bir adım daha yaklaştı.

2'nci dakikada Bayram'ın ortasında savunmaya çarpan top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Furkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

15'nci dakikada Manisaspor'da Furkan kaleyi yokladı, ancak top yandan oyun alanını terk etti.

28'inci dakikada Bayram'ın ortaladığı topa Furkan gelişine vurdu, sonuç gelmedi.

50'nci dakikada Bayrampaşa beraberlik golüne yaklaştı. Mehmet'in pasında Oktay voleyi vurdu. Manisaspor kalecisi Deniz meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

55'inci dakikada Talha'nın şutunda top üst direği sıyırıp auta çıktı.

79'uncu dakikada ani gelişen Manisaspor atağında Okan topu Atilla'ya verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Veysel topu iki hamlede kontrol etti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Manisaspor kazanan taraf oldu.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Suat Güz (xx), Musa Murat Emre (xx)

MANİSASPOR: Deniz (xxx) - Berk (xx), İlkay (xxx), Kemal (xxx), Bayram (xx), Fatih (xxx), Ömer (xxx), Akın (xxx), Okan (xx) (Dk. 83 Atakan), Atilla (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 56 Anıl x)

BAYRAMPAŞA: Veysel (x) - Güray (xx), Efe (xx), Mehmet (x), Fatih (x) (Dk. 85 Ahmet Güney), Oktay (x), Sercan (x) (Dk. 31 Hakan x), Talha (x) (Dk. 71 Ahmet Arı x), Hamit (x), Üstün (x), Hamza (xx)

GOLLER: Dk. 2 Furkan (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Berk, Fatih (Manisaspor), Hamit, Oktay, Efe, Fatih, Talha, Hamza (Bayrampaşa)

Cemil SEVAL / AKHİSAR, (DHA)