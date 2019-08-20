Manisaspor, altyapısına güveniyor

Borçları nedeniyle profesyonel transfer yapması yasak olan Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor. Geçen sezon tamamı altyapı patentli kadrosu kalan siyah-beyazlılar, kendi bünyesi ve farklı kulüplerden Mert Uygun, Haktan Tozlu, Ferdi Özdek, Bilal Budak, Barış Güner, Burakcan Balcı, Vahap Aydemir ve Berkay Yaman'ı A takıma dahil etti.

Bir kısmı geçen sezondan bu yana kulüp bünyesinde yer alan genç futbolcular, 6 aylık bekleme süreleri dolunca profesyonel yapılacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacak Manisaspor, eski yabancılardan Dimov'a olan borcu yüzünden FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle sezona eksi 6 puanla başlayacak.