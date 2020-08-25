Manisaspor, 5 ay sonra antrenmanlara başladı

TFF 3. Lig'de geçen sezon kurtuluş umutlarını şubat ayında yitirmesine rağmen Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle tüm liglerde küme düşmeyi kaldırmasıyla profesyonel kategoride kalan Manisaspor, antrenmanlara başladı.

Teknik direktörlük görevine 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına Ahmet Seçgin'i getiren siyah-beyazlılar antrenmanlarını Tarık Almış Spor Tesisleri'nde sürdürecek. Koronavirüs salgını yüzünden geçen sezon liglerin durduğu 19 Mart'tan 5 ay sonra ilk kez sahaya inen Manisaspor kadrosunda yine altyapıdan profesyonel yapılan gençleri bulunduracak.