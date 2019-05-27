Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda şampiyon sporcuları çiçeklerle karşılayıp başarılarından dolayı tebrik etti. Genç yaşında kazandığı madalyalarla ülkemizi gururlandıran Manisa'nın altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, büyüklerde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok mutluyuz çünkü cimnastik tarihinde alınan ilk Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası madalyasını biz almış olduk. Çok gururluyuz. Bu başarıyı daha önce küçükler kategorisinde de başarmıştık. Büyükler kategorisinde bu başarıyı sürdürmek ve devam ettirmek çok önemli. Bizde bunu başarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl yine Bakü'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın çocuğu Mehmet Ercoş ise, "Haftanın 6 veya 7 günü, günde minimum 3-4 saat antrenmanla bu önemli şampiyonaya hazırlandık. Son bir hafta Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun kampı vardı. Orada sabahtan akşama kadar antrenman yaptık. Bu çalışmalarımızın sonunda da gümüş madalyayı ülkemize kazandırdık ve tarihe geçtik. Büyükler kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı'yla yurt dışında yarıştığımız ilk yarışmaydı. Onun da bizde ayrı bir heyecanı vardı. Ülkemizi temsil etmek bizim için her zaman heyecan verici bir duygudur. Bu yüzden çok heyecanlaydım. Ülkemize madalya getirdiğimiz için şu anda büyük bir gurur yaşıyoruz. Seneye Bakü'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası var. Bu önemli organizasyonda altın madalyayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya uzun sürede hazırlandıklarını belirten Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, "Çiftlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk madalyasını getirdik. Gözyaşı, mutluluk, sevinç hepsi bir aradaydı. Azeri kardeşlerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Sanki Türkiye'de gibiydik. Desteklerini yanımızda hissettik" dedi.

DHA