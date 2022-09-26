Bu sezon daha önce ligde Samsunspor'a kariyerinin ilk profesyonel golünü atarak takımına maçı kazandıran Ayberk, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lüksemburg'la 4-4 berabere kalan ay-yıldızlı ekibimizde sonradan oyuna girip ağları sarstı.

Ayberk, Bulgaristan'da düzenlenen eleme turu maçlarında U19 Milli Takım 'ın 5-1 kazandığı Azerbaycan sınavında da ilk 11'de sahaya çıkıp perdeyi açan golü kaydetti. Milli takımda 1 de asist yapan genç futbolcu ay-yıldızlı ekipteki ilk sınavlarını başarıyla geçerek Manisa FK'nın gururu oldu. Manisa FK, Ayberk için, "UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarında U19 Milli Takımımızın formasını terleten futbolcumuz Ayberk Karapo, Ay-Yıldızlı formayla çıktığı 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Gururumuz olan Ayberk’in mutluluğunu paylaşıyor, başarılarının devamını diliyoruz" mesajını yayınladı.

DHA