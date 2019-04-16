Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na ilk kez katılıp bronz madalya kazanan Kerem Kamal ve Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışarak altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı ile antrenörleriyle bir araya gelerek tebrik etti.

Elde ettikleri başarılı sonuçlarla hem kulüplerinin hem de Manisa'nın gururu olan iki sporcuyu kutlayan Öztürk, "Geçmişte olduğu gibi bu gün de sizlerin elde ettiği dereceler ile mutlu olduk ve gurur duyduk. Sizler bu şehrin gururusunuz. Sizlerle ne kadar övünsek azdır. Sizler hem ülkemizi hem de Manisa'yı en iyi şekilde temsil ederken, diğer yandan da geleceğimiz olan çocuklara örnek oluyorsunuz. Sizlere bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

DHA