TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturmaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferlerinden Nizamettin Çalışkan, takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi. Afyon kampını sürdüren Manisa temsilcisinin Balıkesirspor'dan renklerine bağladığı Nizamettin, kariyerinde daha önce Manisa'da görev yaptığını hatırlatıp, "2006 yılında Almanya'dan Manisaspor'a gelmiştim. Bu şehirde güzel günlerim oldu" dedi.

Şampiyonluk yolunda iyi bir takımın kurulduğunu ifade eden Nizamettin, "Şu anda çok iyi bir takım kuruldu. Bu takım inşallah doğrudan hedefe ulaşabilecek. Hedefe ulaşmak elbet kolay olmayacak. Samsunspor gibi ciddi bir rakibimiz var. Teknik direktörümüz İlker Püren de çok istekli ve arzulu. Yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz, kaynaşıyoruz. Bu da biraz zaman alacak. Çünkü yeni bir takımız. İyi bir birlikteliğimiz var ve bunu sezon içinde de sürdüreceğiz. Şampiyonluğa ulaşıp futbolu gelecekte Manisa'da bırakmak istiyorum" dedi.

DHA



