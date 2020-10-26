Manisa’da, 10-12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U10, U12 ve U 14 (10,12 ve 14 yaş altı) olarak 3 kategoride belirlenen illerde düzenlenen Eskrim Açık Kılıç Turnuvası, Manisa’nın Kula ilçesinde başladı. Kula Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde U10 grubunda 10 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Toplamda 5 gün sürecek olan turnuvaya, İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa ve Ankara'dan U10, U12 ve U14 gruplarında toplam 120 sporcu katılım sağlayacak. Eskrim U10'da düzenlene turnuvada Kuzey Yenigün birinci, Cihan Okyanus Tarakçı ikinci ve Kuzey Güçlü ile Osman İbrahim Erdöl üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Özdem ile Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer takdim etti.

Spor faaliyetleri kapsamında Kula ilçesinde güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Özdem, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun talimatları ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'ün koordinesinde spor faaliyetlerimizi ilçelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bugün 5 ilimiz İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa ve Ankara'nın katılımıyla U10, U12 ve U14 yaş kategorilerinde yarışmalarımızı başlattık. 5 gün sürecek olan yarışmalarda ilk günümüz U10 ile tamamlandı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA