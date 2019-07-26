Manisa potasında iki imza daha

MANİSA, (DHA)

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'dan kısa forvet Umar Atın ve Akhisar Belediyespor'dan uzun forvet Cenk Şekeroğlu ile 1'er yıllık sözleşmeler imzaladı. Fenerbahçe altyapısından yetişip Edirne, İTÜ, İstanbulspor ve Karesi'de oynayan 25 yaşındaki Umar, "Genç bir takımız. Rakip takımların biraz canını sıkacağız" mesajı verdi. Petkim, Banvit ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde görev alan 28 yaşındaki Cenk, "Mutlu ve heyecanlıyım. Yeni kulübümü bir üst lige taşımaya çalışacağız" dedi.