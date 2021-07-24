TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden üst yöneticilik (CEO) görevine Yılmaz Bal getirildi. Manisa ekibinden yapılan açıklamada, yeni CEO Yılmaz Bal için takımın Afyonkarahisar’da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve sportif direktör Serkan İşyapan’ın katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Aktan, kulüplerinin bünyesine nitelikli, kaliteli, güvenilir insanları kattıklarını belirtti.

Futbolun bir ekip işi olduğunu bildiren Aktan, şunları kaydetti:

"Daha önceden de tanıdığımız, sevdiğimiz Yılmaz kardeşimle görüştük. Kulübümüzü CEO olarak temsil edecek. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Umarım Manisa Futbol Kulübü’nde hep birlikte başarılı günler geçiririz. Manisa Futbol Kulübü keyifli bir kulüp. Ne yaptığını bilen bir kulüp. Ne yapacağımız da çok önemli. Yılmaz kardeşimin bilgi ve birikimlerinden en iyi şekilde faydalanacağız. Hedefimiz Süper Lig ve umarım en kısa sürede hedeflediğimiz yere ulaşırız."

Yılmaz Bal ise Manisa Futbol Kulübü’ne geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olan bir ekibe katıldım. Bunun vermiş olduğu büyük bir mutluluk var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördüler. İnşallah el birliğiyle başarılı olacağımıza inancım tam. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.