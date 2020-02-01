Manisa Futbol Kulübü'nün rakibi Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hekimoğlu Trabzon deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

01 Şubat 2020, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübü'nün rakibi Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hekimoğlu Trabzon deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılarda Ertekin'in ayrılmasının ardından takımı sahaya antrenör Ömer Kalebayır çıkaracak. Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalıları Abdurrahman ve Nizamettin forma giyemeyecek.

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