TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıda eğitim gören futbolculara psikolojik destek verilmeye başlandı. Koronavirüs salgını yüzünden maçların ertelenmesinin ardından idmanlarına evlerinden devam eden genç ve minik futbolcular için Manisa PAGEM Psikolojik Eğitim Merkezi devreye girdi. İnternet üzerinden hem egzersizlerini yapan oyuncular psikolojik olarak da desteklendi.

Altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, "Koronovirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında altyapımızda forma giyen futbolcularımıza evlerinden telekonferans sistemiyle antrenörlerimiz eşliğinde antrenman yaptırıyoruz. Çalışmalarımızı atletik performans ve taktik sistem olarak ikiye ayırdık. Destek eğitim olarak da PAGEM Psikolojik Eğitim Merkezi de çalışmalarımızın içerisinde yer alarak sporcularımıza psikolojik olarak destek vermektedir" dedi.

DHA