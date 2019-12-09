TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Manisa Futbol Kulübü'ne nazar değdi. Önceki hafta GMG Kırklarelispor deplasmanından golsüz berberlikle dönen siyah-beyazlılar, İnegölspor'a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı. Karşılaşmaya mutlak favori olarak çıkan Manisa FK, 16 hafta sonunda ilk mağlubiyetini tattı. Bu sezon ligde toplam 43 gol atan Manisa temsilcisi ilk kez 2 maçta üst üste sevinç yaşayamadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, sezonun ilk devresini lider kapatmayı garantiledi.

En yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un da Yeni Çorumspor'a 2-1 kaybetmesi Manisa FK'nın en büyük tesellisi oldu. Samsunspor'la arasındaki 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar bu hafta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a misafir olacak. İnegölspor yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan teknik direktör İsmail Ertekin, yaşanan kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Kırklarelispor ve İnegölspor maçlarının geride kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Sancaktepe maçına odaklanacağız. Sahadan galibiyetle ayrılıp, devre arasına en az 4 puan farkla lider gireceğiz" dedi.