Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar son 3 maçta hiç puan alamadı. Son olarak evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Manisa FK, ardından Kocaelispor'a 2-1, Bursaspor 'a 3-1 ve Ankara Keçiörengücü'ne yine 2-1 yenilerek alt sıralara geriledi.

Matematiksel olarak küme düşme ihtimali bile bulunun Ege temsilcisi, bu hafta evinde Tuzlaspor'la oynayacak. Manisa FK, 1'inci Lig'in son haftasını ise bay takım olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor'u yenerse düşme ihtimalini ortadan kaldıracak. Aksi sonuçlarda ise Manisa FK'nın kaderi rakiplerinin alacağı sonuçlara göre belli olacak. Bu sezon 4 farklı teknik adamın görev yaptığı Manisa FK, aldığı kötü sonuçların ardından geçen hafta teknik direktör Turgay Altay'ın yerine Akademi Direktörü Levent Bayraktar'ı getirmişti.

DHA