Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kalıp milli araya 8 puanla 9'uncu basamakta giren Manisa Futbol Kulübü'nde Malili forvet Demba Diallo takımın gol yükünü çekti.

Geçen sezon 30 maçta 2 gol atıp 3 asist yapan Diallo, bu sezon ise 6 hafta sonunda 2 golle oynadı ve 1 gol pası verdi. Atılan 7 golün 3'üne direkt katkı koyan 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Levent Eriş'in gözüne girdi. Diallo, 5 maçın tamamında sahaya on birde çıkıp 435 dakika sahada kaldı.

DHA