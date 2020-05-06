Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde futbolcularla 6’şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde futbolcularla 6’şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Cihat Arslan, oyuncularına uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, yarın ise Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde 6’şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak.
DHA