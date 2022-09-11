Manisa Futbol Kulübü-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü-Yeni Malatyaspor maçı gol düellosuna sahne oldu. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçı iyi başlayan konuk ekip, 10. dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltıdan attığı golle geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Malatya ekibi, Cengizhan, Haqi ve Doğukan'la net pozisyonlardan yararlanamadı ve farkı 2'ye çıkaramadı. 53. dakikada sahneye çıkan Adem Büyük, attığı kafa golüyle takımına eşitliği getirdi.

63. dakikada bir kez daha Cengizhan'la öne geçen Malatya, üstünlüğünü koruyamadı. 89. dakikada Batuhan Kör, attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 3 maçtır kaybetmeyen Manisa FK, 7 puanla 6. sıraya yerleşti. 5 maçtır kazanamayan Malatyaspor ise 2 puanla 17. sırada yer aldı.

90+5. dakikada oyuncu değişikliği sırasında Haqi ile Ayberk arasında tartışma çıktı. Sarı Kırmızılı ekipte günün etkili isimlerinden olan Haqi, Ayberk'e yaptığı sportmen dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Maçtan dakikalar:

8’inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda Haqi, kaleci Ömer’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

10’uncu dakika penaltı atışını kullanan Cengizhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

12’nci dakikada Nizamettin’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Doğukan’ın ters kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kornere çeldi.

40’ıncı dakikada Manisa FK atağında Çağrı’nın sol kanattan ortaladığı topu Yeni Malatyaspor savunması kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Burak’ın önünde kaldı. Burak’ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

41’inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Cengizhan’ın vuruşunda, kaleci Ömer son anda topa eliyle müdahale ederek, mutlak golü önledi.

45+2’nci dakikada sol kanatta Manisa FK savunmasından seken topu önüne alan Doğukan’ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

53’üncü dakika sağdan Selim’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Adem, topu ağlara gönderdi: 1-1.

63’üncü dakikada Nizamettin’in kaptırdığı topu süren Haqi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyi çalımlayan Haqi topu sol arka direğe bıraktı. Cengizhan topu boş kaleye gönderdi: 1-2.

89’uncu dakikada Manisa FK atağında, Dıallo’nun sağa bıraktığı topu Ayberk ceza sahasına kesti. Müsait pozisyonda Batuhan topu ağlara gönderdi. 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.