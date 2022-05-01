Manisa Futbol Kulübü, Turgay Altay ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Bursaspor 'a 3-1 mağlup olan ve Play-Off şansı kalmayan Manisa Futbol Kulübü'nde Turgay Altay dönemi sona erdi.

Manisa ekibi, 42 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah Beyazlı takımdan yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Teknik Direktör Turgay Altay ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.