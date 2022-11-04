Manisa Futbol Kulübü seri peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 yenerek son verip Play-Off barajına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, yarın Sakaryaspor'u seri yakalamak için konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Ramazan Keleş yönetecek.

Bilet fiyatları birinci kategori 30, ikinci kategori 20, misafir tribün 25 TL olarak açıklandı. Manisa FK, ligde 10 maçta 16 puan toplarken, Sakaryaspor ise 11 maçı 15 puanla geçti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş, üst sıralar içi yine kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.