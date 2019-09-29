Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer engelini de rahat aştı, 5'te 5 yaparak koltuğunu korudu.

29 Eylül 2019, Pazar 19:24
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Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer engelini de rahat aştı, 5'te 5 yaparak koltuğunu korudu: 2-0. Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Zafer ve 77'nci dakikada Nizamettin attı. Bu skorla 5 hafta sonunda rakiplerine hiç puan kaptırmayıp puanını 15 çıkaran Manisa temsilcisi liderliğini sürdürdü. Manisa FK'lı futbolcular, 90 dakika bitiminde sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

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