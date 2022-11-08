Manisa Futbol Kulübü, kupada tur peşinde

Spor Toto 1. Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'yle karşılaşacak.

Mümin Özkasap Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak. Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanan bu turda kazanan taraf adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik olması halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanıp, yine beraberlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Siyah Beyazlı ekip kupada bu sezon daha önce Eynesil Belediyespor'u elemişti.

Biletler satışa çıktı

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında konuk edeceği 23 Elazığ FK maçının biletleri de satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı ise 20 TL olarak açıklandı.