Manisa Futbol Kulübü, kupada rahat turladı

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nu rahat geçti.
Kupada 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü evinde 3-0 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdıran siyah-beyazlı ekip, ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerin performanslarını görme fırsatı buldu. Ev sahibi ekibin gollerini 45+2'nci dakikada Kadir, 55'inci dakikada Selim, 71'inci dakikada Fırat kaydetti.
Ligde pazar günü Beyçimento Bandırmaspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı futbolcular, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümünde Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaksını severim" sözleninin önünde poz verdi.
Maçtan dakikalar:
32'nci dakikada soldan gelişen Manisa FK atağında Prib'in kestiği topta ceza sahası içinde Selim'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Kadir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
55'inci dakikada sağdan gelen topla ceza sahasında buluşan Selim yerden bir vuruşla fileleri sarst: 2-0.
71'inci dakikada Muhammet Taha’nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü, Fırat önüne düşen meşin şuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa temsilcisi müsabakayı 3-0 kazandı.
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet - Prib, Gakpa (Dk. 73 Mert Ali Özbaykız), Selim (Dk. 59 Oktay), Ba, Grezda (Dk. 46 Diallo), Mehmet, Mert Kuyucu, Fırat (Dk. 73 Fikret), Ayberk (Dk. 59 Muhammet Taha), Kadir
23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ: Eren Yılmaz - Şeyhmus, Seyid (Dk. 71 Ömer), İbrahim (Dk. 71 Harun), Ercan, Emre (Dk. 71 Zülfücan), Yusuf, Serdar (Dk. 46 Eren Çinkılınç), Sezer, Feti (Dk. 46 Ahmet), Furkan
GOLLER: Dk. 45+2 Kadir, Dk. 55 Selim, Dk. 71 Fırat (Manisa FK)
SARI KART: Fırat (Manisa FK)