

MANİSA, (DHA)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2'nci Lig takımı Bucaspor 1928'den kadrosuna kattığı Efe Taylan Altunkara ile anlaştığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine CEO Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı. Efe Taylan, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Takımımın başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.