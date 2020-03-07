Manisa Futbol Kulübü çıkış peşinde

Manisa Futbol Kulübü çıkış peşinde

07 Mart 2020, Cumartesi 00:20 Son Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübü çıkış peşinde

 

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışından kopan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Başkent Akademi karşısında çıkış arayacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Son 4 haftada lider Yılport Samsunspor ve Pendikspor'a yenilip, 1922 Konyaspor'la berabere kalan Manisa FK, bu periyotta sadece Gümüşhanespor'u mağlup etti. Zirvenin 10 puan gerisinde yer alan 2. sıradaki siyah-beyazlı takım, düşme hattındaki Başkent ekibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

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