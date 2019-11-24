Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Maça çok hızlı başlayan siyah-beyazlılar henüz 3'üncü dakikada Dilaver'in golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı tek golle üstün kapatan Manisa FK'da 64'üncü dakikada sahneye çıkan Zahit tabelayı 2-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 90'da Sinan söylerken, Ege ekibi puanını 40'a çıkararak, en yakın rakibi Samsunspor'un 6 puan önünde ilk sıradan yoluna devam etti.

DHA