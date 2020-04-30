TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 5 Mayıs'ta çalışmalara başlanacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına 5 Mayıs Salı gününden itibaren Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla başlayacaktır" ifadesine yer verdi.

Teknik Direktör Cihat Arslan, ligler başlayana kadar en iyi şekilde hazırlık yapacaklarını söyledi. Arslan, "Kalan 6 maçımızı kazanıp sezonu iyi bir yerde bitireceğiz. Amacımız Play-Off'tan da olsa 1. Lig'e yükselmek" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.