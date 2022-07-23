Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni'yi kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlı ekip Arnavutluk'ta Tiran'da profesyonel olup ülkemizde daha önce 2020-2021 sezonunda Menemenspor'da da görev yapan 25 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki törene yönetimden Ahmet Karadağ da katıldı. Domgjoni törende, "Manisa FK'da olduğum için çok mutluyum. Daha önce de Türkiye'de oynamıştım ve başarılı olmak için yine buradayım. İnşallah hep birlikte hedefimiz Süper Lig 'e çıkacağız" dedi.

David Domgjoni transferinin takıma hayırlı olmasını dileyen Ahmet Karadağ ise "Transferde sabırlı ve doğru adımlar atmak istiyoruz. Bu anlamda transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün David Domgjoni'yi kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. David Domgjoni, daha önce bu ligde oynamış bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Hem David Domgjoni'ye hem de Manisa Futbol Kulübümüze bu transferin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.