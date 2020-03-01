Manisa FK'nın rakibi Pendikspor

Manisa FK'nın rakibi Pendikspor

01 Mart 2020, Pazar 15:31 Son Güncelleme:
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Manisa FK'nın rakibi Pendikspor

 

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'u 7-1 yenerek kötü gidişe son verip zirve yarışından kopmayan Manisa Futbol Kulübü, yarın İstanbul'da Pendikspor karşısına çıkacak. Pendik Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maç saat 14.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Erhan Kara forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, Pendikspor'u yenerek zirve hedefini bırakmayacaklarını söyledi. Lider Yılport Samsunspor'la aralarında 7 puanlık farkın olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Sonuna kadar yarışı kovalayacağız. Kazanıp rakibimizin kaybını bekleyeceğiz" dedi. 

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