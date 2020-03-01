MANİSA, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'u 7-1 yenerek kötü gidişe son verip zirve yarışından kopmayan Manisa Futbol Kulübü, yarın İstanbul'da Pendikspor karşısına çıkacak. Pendik Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maç saat 14.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Erhan Kara forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, Pendikspor'u yenerek zirve hedefini bırakmayacaklarını söyledi. Lider Yılport Samsunspor'la aralarında 7 puanlık farkın olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Sonuna kadar yarışı kovalayacağız. Kazanıp rakibimizin kaybını bekleyeceğiz" dedi.