Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde düşme hattındaki Bursaspor 'la karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, iç sahada 3'te 3 yaparak az olan Play-Off iddiasını matematiksel olarak korumayı hedefliyor.

Bitime 4 hafta kala maç fazlasıyla ilk 6'nın 5 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 46 puanlı siyah-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puan topladı.

Bursaspor randevusunun ardından Ankara Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak Manisa temsilcisi son haftayı bay geçirecek. Siyah-beyazlılar, bu hafta puan kaybı yaşarsa büyük oranda Play-Off yarışında havlu atacak.