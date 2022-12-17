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Manisa FK’dan, Manisaspor taraftarlarıyla birliktelik mesajı

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri, 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

17 Aralık 2022, Cumartesi 11:26 Son Güncelleme:
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Manisa FK’dan, Manisaspor taraftarlarıyla birliktelik mesajı

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Hasacar, Ahmet Karadağ, Ali Arslan ve Murat Taşkıran 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret etti. Manisaspor eski Başkanı Bülent Baygeldi, 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği tribün liderleri Oğuz Selçuk, Yiğit Şen ve taraftarların yer aldığı ziyarette Başkan Mevlüt Aktan, Manisa futbolu için birlik ve beraberlik mesajları verdi. Manisa FK ve Manisaspor arasında geçtiğimiz günlerde de karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiş ve birliktelik mesajları verilmişti. 

İHA

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