Manisa FK’dan, Manisaspor taraftarlarıyla birliktelik mesajı

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Hasacar, Ahmet Karadağ, Ali Arslan ve Murat Taşkıran 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret etti. Manisaspor eski Başkanı Bülent Baygeldi, 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği tribün liderleri Oğuz Selçuk, Yiğit Şen ve taraftarların yer aldığı ziyarette Başkan Mevlüt Aktan, Manisa futbolu için birlik ve beraberlik mesajları verdi. Manisa FK ve Manisaspor arasında geçtiğimiz günlerde de karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiş ve birliktelik mesajları verilmişti.

İHA