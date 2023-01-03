. 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi GMG Kastamonuspor'da top koşturan orta saha Metincan Cici ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, Antalyaspor'dan 37 yaşındaki Hakan Özmert ile de görüştüğü öğrenildi.

Antalyaspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan deneyimli oyuncunun, Manisa FK'ya sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi. Süper Lig 'in en tecrübeli oyuncuları arasında yer alan Hakan, bu sezon 9 maça çıkıp genelde yedek kulübesinde şans bekledi. Hakan, kariyerinde Sakaryaspor, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydi.

DHA