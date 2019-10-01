Manisa FK'da Volkan Okumak şoku yaşanıyor

Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

01 Ekim 2019, Salı 18:48
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Manisa FK'da Volkan Okumak şoku yaşanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Volkan, büyük oranda sezonu kapatacak.

İç sahada 2-0 galibiyetle sonuçlanan Sarıyer maçının 60. dakikasında sakatlanan gurbetçi orta saha oyuncusu, Giresunspor'dan 2 yıllığına transfer edilmişti. Diğer taraftan, ligde cumartesi günü takipçisi Yılport Samsunspor'a konuk olacak Manisa temsilcisinde teknik direktör İsmail Ertekin, kendileri gibi namağlup rakiplerine ilk yenilgiyi tattırmak istediklerini söyledi.

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