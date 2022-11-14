Ligde 8 maçtır kazanamayan rakibine hayat veren siyah-beyazlı ekip 19 puanda kaldı. Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, maçın başında yedikleri gol nedeniyle karşılaşmaya kötü başladıklarını söyledi. Net pozisyonları harcadıklarını belirten Eriş, VAR'da iptal edilen gollerine isyan ederek, "Oyunu 1-1'e getirdikten sonra attığımız bir gol var. Antrenörlük hayatımda hakemlerle ilgili çok şikayetçi olmam ama çocuklarımızın attığı bu golü ofsayt olarak değerlendirmek, gerçekten VAR sistemi adına bir cinayettir" dedi.

Tepkisini sürdüren Levent Eriş, "Sonrasında kalecinin içeride aldığı bir top daha var. Sonrasında VAR dönüyor bize penaltı verdiriyor ki onun öncesinde en az iki metre ofsayt var. Kalan bölümde oyunu dengelemeye çalıştık, risk aldık. Maçı berabere bitiremediğimiz için üzgünüm ama biz bugünü düşünmüyoruz. Biz kulüp olarak geleceğe yatırım yapan ve bu konuda da çocuklarımıza inanan, güvenen bir takımız. Oyunu iyi oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA