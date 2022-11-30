Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK'nın, deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yendiği mücadelede sakatlanan Nizamettin Çalışkan'ın ameliyat olacağı ve çalışmalara 6 ay sonra başlayabileceği açıklanırken, Adem Büyük'ün ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Manisa FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakatlanan futbolcumuz Nizamettin'in yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağında kopuk, iç yan bağında yırtık saptanmıştır. Ameliyat olacak oyuncumuzun yaklaşık 6 ay sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir.

Sakatlanan futbolcumuz Adem Büyük'ün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık saptanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan futbolcumuzun yaklaşık 4 hafta sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir."

Manisa FK'da geçtiğimiz hafta da David Domgjoni sakatlanmış ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. (İHA)