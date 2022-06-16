Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam tesislerinde toplanıp sahaya inecek siyah-beyazlılar, Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar Manisa'da çalışacak. Manisa FK, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Takım, üçüncü etap sonrası 25 Temmuz'da Manisa'da yeniden toplanıp ligin ilk haftasına hazırlanacak. Manisa FK dış transferde henüz resmi adım atmadı.

MANİSA, (DHA)