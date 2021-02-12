Başkan Mevlüt Aktan'ın da katıldığı imza töreninde 33 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Nizamettin, "Almanya'dan ilk Manisa'ya transfer olmuştum. Belki de kapanışı da burada yapacağım. Manisa FK, önü açık ve geleceği olan bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Hedef Süper Lig" dedi. Siyah-beyazlılar 26 Ocak'ta iç transferde Erhan Kara, Sertaç Çam, Zahit Fındık, Emir Alagöz ve Samet Karabatak ile mukavele yenilemişti.

DHA