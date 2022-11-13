Spor Toto 1. Lig'in konuk olduğu Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Levent Eriş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Üzgün olduklarını belirten Eriş, hakem yönetimini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Oyunun en başında yediğimiz bir gol var ki endişeli ve kötü başlamamıza neden oldu. Çok iyi ve net pozisyonlarımız var. Oyunu döndürebilmek adına çok mücadele verdik. İkinci yarı özellikle bu anlamda oyuncularımız maçı almak için çok mücadele etti. Bana göre çok başarılı oldular. 1-1’den sonra attığımız bir gol var ama yüzde 100'lük golümüzü VAR yüzünden vermediler. Çocuklarımızın attığı bu golü ofsayt diye değerlendirmek VAR sistemi olarak bir cinayettir. Bizler bir çok pozisyon bulduk. En azından beraberliğe getiremediğimiz için üzgünüz. Bugün burada mağlubiyetle biten maçta kazanılması mümkün bir müsabaka oynadık. Emeği geçen tüm futbolcularıma teşekkür ederim." (İHA)