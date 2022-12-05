Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, iç sahada kaybedilen 2 puanın ardından 8'inci sıraya gerileyip tekrar Play-Off potasının dışında kaldı. Geçen hafta deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenerek çıkışa geçen siyah-beyazlılar bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamayıp Play-Off hattında asansör oldu. Manisa FK, bu skorun ardından son 4 maçta 2 beraberlik, 1'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Teknik direktör Levent Eriş ise iyi yolda olduklarını belirterek, takımına çok güvendiğini söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ligin iyi takımlardan biriyle oynadık. Bu anlamda iyi bir mücadele olacağını bekliyorduk. İlk devreye maalesef biz istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibi kendi sahasına hapsedemedik. Bunun da sıkıntılarını çektik. İkinci devrede takımımız çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Maçın genelinde pozisyon zenginliği açısından iki takımın da net pozisyonu yoktu desek çok da yanlış söylemiş olmayız. Mücadele anlamında her iki takımı da tebrik ediyorum. Çocuklarımızın daha iyi işler yapabileceğini biliyorum" dedi. (DHA)