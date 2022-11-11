Daha önce teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı kulübe sezon başında teknik direktör Levent Eriş'le birlikte futbol direktörü olarak dönen Devrim'in görevi kısa sürdü. Manisa FK, Levent Devrim'in ayrılığıyla ilgili, "Takımımızın Futbol Direktörü Levent Devrim'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Devrim'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajını yayınladı.

DHA