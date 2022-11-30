Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, 4 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Manisa FK idmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Maçın biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü arasında, 4 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.

Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL., Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”

İHA