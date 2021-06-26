Hazırlıklar için 28 Haziran Pazartesi günü Manisa’da toplanacak olan Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1'inci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar’a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında 2'nci etap kamp çalışmalarını da Afyonkarahisar’da sürdürecek.

Manisa Futbol Kulübü, 7 Ağustos’ta Manisa’da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Ege ekibinin kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra duyurulacak.

DHA