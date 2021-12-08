Cumartesi günü rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda teknik direktör Tugay Altay, alt sıralardan kurtulma adına çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Bursaspor 'un da kendileri gibi 17 puana sahip olduğunu ifade eden Altay, "Bu maçı kazanıp düşme potasıyla ve alt sıralardaki rakiplerimizle puan farkı açmak istiyoruz. İyi bir çıkış yakaladık. Takımımızın morali ve güveni yerinde. Çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Sahada elimizden geleni yapıp evimize mutlu dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.