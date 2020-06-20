Corona virüs salgını arasının ardından temmuz ayında sahalara dönmeye hazırlanan siyah-beyazlılar günde çift idman gerçekleştirirken, teknik direktör Cihat Arslan futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi. Futbola dönecekleri günü özlemle beklediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezon sonunda bir üst lige çıkmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız yoğun" ifadelerini kullandı. Ege ekibi kalan 6 haftada Afjet Afyonspor, Çorum FK, Amid Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek.

LİSANSI YENİLEDİ

Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun ilk toplantısında kulüp lisansını yenilemeye hak kazandı. Siyah-beyazlılar, 2'nci Lig'de lisans almaya hak kazanan 5 kulüpten biri oldu. Kurul, belirlenen sürede kriterleri yerine getiremeyen kulüplere lisans yenilemeleri için ek süre verdi. Lisans alamayan kulüpler yeni sezonda 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

DHA