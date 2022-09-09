Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, " Göztepe Kulübü’nden 2003 doğumlu Fikret Selçuk, Bursa Yıldırımspor’dan 2004 doğumlu Burak Enes Fıstıkçıoğlu,Bursa Yıldırımspor’dan 2004 doğumlu Enes Gümüş, Karşıyaka Kulübü’nden 2004 doğumlu Mehmet Enes Gülalan ile profesyonel sözleşme imzalanmış olup oyuncularımız Manisa Futbol Kulübü Akademimize dahil edilmiştir. Bursa Yıldırımspor’dan 2004 doğumlu Abdulkadir Dursun ve 2003 doğumlu Mehmet Can Göndüz ile profesyonel sözleşme imzalanmış olup oyuncularımızın Amasya Futbol Kulübü’ne kiralık olarak transferleri gerçekleştirilmiştir. Profesyonel futbolcumuz Ömer Faruk Çalışkan’ın Darıca Gençlerbirliği’ne kiralık olarak transferi gerçekleştirilmiştir. Esenler Erokspor’a kiralık transferi gerçekleşen ancak daha sonra sözleşmesini fesheden profesyonel futbolcumuz Yağızcan Akyürek, Nevşehir Belediyespor’a kiralık olarak transfer olmuştur. Tüm futbolcularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz" denildi.