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Manisa FK'da Domgjoni seferberliği

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Play-Off yolunda Tuzlaspor'la kritik maçta karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde David Domgjoni seferberliği ilan edildi.

14 Aralık 2022, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Manisa FK'da Domgjoni seferberliği

Ligin 14'üncü haftasında oynanan Erzurumspor FK müsabakasında sağ kasığından sakatlanan ve yırtık tespit edilen Arnavut stoper 3 maç sahalardan uzak kaldı. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen Domgjoni'nin iyileşme aşamasına geldiği ve bir aksilik olmazsa takımlara çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun durumuna yakından bakılacağı, Tuzlaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağı ifade edildi. Manisa FK'da sakatlıkları süren oyunculardan golcü Adem Büyük'ün bir hafta daha dinlendirileceği öğrenildi. Orta sahada görev yapan kaptan Nizamettin ise 6 ay sahalardan uzak kalacak. 

DHA

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