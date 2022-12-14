Ligin 14'üncü haftasında oynanan Erzurumspor FK müsabakasında sağ kasığından sakatlanan ve yırtık tespit edilen Arnavut stoper 3 maç sahalardan uzak kaldı. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen Domgjoni'nin iyileşme aşamasına geldiği ve bir aksilik olmazsa takımlara çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun durumuna yakından bakılacağı, Tuzlaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağı ifade edildi. Manisa FK'da sakatlıkları süren oyunculardan golcü Adem Büyük'ün bir hafta daha dinlendirileceği öğrenildi. Orta sahada görev yapan kaptan Nizamettin ise 6 ay sahalardan uzak kalacak.

DHA