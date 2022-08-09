Manisa Futbol Kulübü Akademisi, Türk futboluna sporcu kazandırmaya devam ediyor. Akademiden yetişen genç yetenekler Ayberk Karapo, Berke Kayar ve Arda Çolak ile profesyonel sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Ahmet Karadağ ve Ali Arslan katıldı.

Manisa Futbol Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ayberk Karapo, hayalini kurduğu formayı giymekten gurur duyduğunu ifade etti. Heyecanını dile getiren Ayberk, “Doğup büyüdüğüm şehrin takımıyla profesyonel sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Üzerimde emeği olan aileme, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e Başkanımız Mevlüt Aktan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayberk’e imza töreninde eşlik eden Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ise, “Bugün benim için önemli bir gün. Altyapı yöneticiliğini yaptığım Manisa Futbol Kulübü altyapısına kazandırdığımız gençlerle profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Profesyonel olmak demek sadece imza atmak demek değil, her şeyiyle profesyonel olmak demek. Bugün benim için gururlu bir gün. Ayberk, Berke ve Arda’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

5 yıllık sözleşme imzalayan bir diğer isim ise Berke Kayar oldu. Mutluluğunu ifade eden Berke, “4 sezondur altyapısında yer aldığım Manisa Futbol Kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladığım için mutluyum. Bundan sonra daha çok çalışıp daha yukarılara çıkmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Manisa Futbol Kulübü’nün geleceğini altyapıdan geçtiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan da, “Altyapımızdan yetişen oyuncularımızın profesyonel kariyerlerine başlıyor olması bizim için çok önemli bir değer. Altyapıdaki diğer gençlerimiz için örnek olacaktır. Bu takımın geleceği altyapıdan geçiyor. Ayberk, Berke ve Arda kardeşlerimizin bahtı açık olsun. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

3 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu Arda Çolak ise duygularını şu şekilde ifade etti; “Doğduğum, büyüdüğüm şehirde Manisa FK formasını giyecek olmak benim için gurur verici bir duygu. Başta ailem olmak üzere bugünlere gelmemde emeği olan başkanlarımıza, hocalarıma çok teşekkür ediyorum”

Altyapımızdan yetişen Ayberk, Berke ve Arda’e başarı dileklerini ileten Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karadağ, “Biz Manisayız diyoruz ve Manisa’nın çocukları altyapımızdan yetişerek A Takımımızda oynayacak seviyeye geliyor. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağı. Ayberk, Berke ve Arda kardeşlerimize futbol yaşantılarında başarılar diliyorum. Manisa FK formasıyla da çok büyük başarılara imza atacaklardır. Hepsi pırıl pırıl gençler. Hem Manisamıza, hem Manisa Futbol Kulübümüze hem de genç oyuncularımıza hayırlı olsun” diye konuştu.