Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun vedasıyla ilgili, "Futbolcumuz Andre Sousa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Andre Sousa'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajı yayınlandı.

Sousa, geçen sezon Gaziantep FK'dan transfer olduğu Manisa ekibinde ligde 22 maçta, 2 gol atmıştı. Manisa FK, geçen sezonki kadrosundan daha önce Landre, Kouter, Tabekou, Ahmet Kesim ve Sadi gibi isimlerle yollarını ayırdı.

DHA