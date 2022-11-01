Manisa FK zincir kırdı

Ligde 2 Ekim'de evinde Adanaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra Eyüpspor'a 4-0 yenilip, Altay'la 1-1, Çaykur Rizespor 'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda da 5 Eylül'deki Samsunspor sınavının ardından ilk kez kazandı. Ligde puanını 16'ya çıkaran Manisa FK, maç eksiğine rağmen adını Play-Off hattında yedinci sıraya yazdırdı.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, Gençlerbirliği deplasmanının ardından rakibini yarı sahasına hapseden bir takım görüntüsü verdiklerini söyleyerek, "Kazanacağımıza inandığımız bir müsabakaya çıktık. Oyunun başından sonuna kadar devamlı hakimiyeti bizde olan, pozisyon üreten, rakibini yarı sahasına hapseden bir takım görüntüsü verdik. Zaman içerisinde çok daha iyi işler yapacağız. Biz kendimize güveniyor ve inanıyoruz. Verdiğimiz mücadele çok önemli. Son haftalarda yediğimiz goller olmasaydı belki de sıralamada farklı yerlerde olacaktık" dedi.

DHA