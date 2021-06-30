Manisa FK, geçen hafta da Mehmet Güven'le vedalaşmıştı. Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin, Giresunspor'dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor'dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'dan stoper Bedirhan Altunbaş'ı almıştı.

DHA