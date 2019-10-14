Manisa FK yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Beyaz Grup’ta lider Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor karşısında zor da olsa 3 puana uzandı. Konuk ekip, ilk yarı boyunca pozisyonlara girmeyi başarsa da bir türlü üstünlüğü sağlayamadı. İkinci devrede de ataklarını sürdüren Manisa, aradığı golü 84’te buldu.

Sinan Kurumuş’un sayısı ile öne geçen Manisa, maçı da bu skorla kazanarak puanını 22’ye çıkardı ve liderliğini pekiştirdi.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Kadir Kantekin xx, Hüseyin Can xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx (Burak Sarı dk. 62 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Muharrem Efe dk. 72 x), Mert Çakar xx (İlke Tankul dk. 88 ?), Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Mustafa Çakır xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Nizamettin Çalışkan xx (Sinan Kurumuş dk. 79 xx), Onur Kolay xx (Ferhat Yazgan dk. 69 x), Zahit Fındık xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 64 x), Serdar Deliktaş xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Dilaver Güçlü xx, Oğuz Kocabal xx